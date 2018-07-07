В штате Калифорния введен режим ЧС из-за природных пожаров

В пятницу, 6 июля, губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун распорядился о введении режима ЧС в округе Сан-Диего в связи с природными пожарами. Об этом сообщается в заявлении, которое появилось на официальном сайте Брауна.

Как отмечается, в округе уже сгорело несколько домов, некоторые дороги были закрыты в целях предосторожности. По информации властей, в связи с пожаром имеется угроза для населенных пунктов и жизненно важной инфраструктуры.

В последние дни в целом ряде западных американских штатов из-за жаркой и сухой погоды имели место лесные пожары. В связи с этим проводились массовые эвакуации в штатах Вайоминг, Калифорния и Колорадо, передает ТАСС. По прогнозам метеорологов, жаркая погода, сопровождаемая сильным ветром, может сохраниться в этом регионе страны до конца июля.