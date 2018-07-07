ПТРК Javelin, поставленные США на Украину, отказались стрелять

На Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin не сработали на показательных стрельбах в связи с истекшим сроком эксплуатации. Соответствующее письмо главы украинского оборонного конструкторского бюро "Луч" Олега Коростелева было опубликовано в блоге diana-mihailova, который в том числе посвящен украинскому оружию.

В копии письма Коростелева главе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову отмечается, что причиной сбоя в работе Javelin стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов. Было установлено, что закончился заводской срок эксплуатации двигателей, но он был продлен специальным решением перед отправкой на Украину.

Руководитель "Луча" не рекомендует использовать Javelin в боевых условиях, так как двигателям комплексов требуется дополнительная проверка. В противном случае их применение может привести к гибели военнослужащих.

При этом Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что письмо, опубликованное в Сети, является фейком, который, якобы, распространяют спецслужбы России.

В 2017 году власти США одобрили поставки на Украину оружия, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Несмотря на многократные просьбы украинской стороны, предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это делать. Javelin уже доставлены на Украину, напоминает РИА Новости.

Россия не один раз предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это может привести к эскалации конфликта в Донбассе. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать реализации минских соглашений и урегулированию ситуации в Донбассе.