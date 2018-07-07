Украинцы могут остаться без питьевой воды уже со следующей недели

Представители "Киевводоканала" заявили, что в ближайшее время Украина может столкнуться с проблемами водоснабжения из-за остановки единственного на территории страны завода по производству хлора.

Как отмечается в сообщении ведомства, завод "Днепразот" закрылся на неопределенный срок в связи с повышением цен на газ.

В результате остановки поставок хлора на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды, предупреждает "Киевводоканал". В некоторых организациях запасов вещества хватит только на 7-20 дней.

Если поставки хлора так и не возобновятся, то в ряде регионов уже со следующей недели будет серьезно ограничена поставка чистой воды. В некоторых населенных пунктах она будет полностью прекращена, сообщает газета "Известия".