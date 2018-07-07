Ибрагимович и Бекхэм заключили пари перед матчем Англия – Швеция

Звезда шведского футбола Златан Ибрагимович и экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм заключили пари на результат четвертьфинального поединка чемпионата мира между командами Швеции и Англии.

Четвертьфинальная встреча между сборными Швеции и Англии состоится 7 июля в Самаре.

"Эй, Дэвид, если англичане пройдут дальше, то я оплачу тебе ужин в любом ресторане, — написал Ибрагимович в Instagram. — А если сборная Швеции одержит победу, то ты купишь мне все, что я захочу в магазине IKEA".

Бекхэм ответил почти сразу. "Если подопечные Янне Андерссона одержат победу, то я лично отвезу тебя в IKEA, где ты сможешь купить все что угодно для своего нового дома в Лос-Анджелесе, — заявил англичанин. — В случае победы сборной Англии мы с тобой отведаем фиш-энд-чипс на ближайшем домашнем матче национальной команды на стадионе "Уэмбли".