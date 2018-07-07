Тони Паркер продолжит карьеру в новом клубе Мозгова

Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Сан-Антонио Сперс" французский защитник Тони Паркер продолжит карьеру в клубе "Шарлотт Хорнетс", куда ранее перешел российский центровой Тимофей Мозгов.

Паркер подпишет с "Шарлотт" двухлетний контракт на 10 миллионов долларов​​​, сообщает РИА Новости. Отмечается, что "Сан-Антонио" хотел сохранить 36-летнего баскетболиста в своем составе, но он предпочел играть значимую роль в "Шарлотт" позади основного разыгрывающего команды Кембы Уокера.