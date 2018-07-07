Число жертв ливней в Японии превысило 20 человек

До 21 человека увеличилось число жертв ливневых дождей и вызванных ими оползней в Японии. По сообщению японской телекомпании NHK, еще 47 человек числятся пропавшими без вести. Поиск людей продолжают спасатели при поддержке бойцов Сил самообороны Японии.

Поисковую операцию существенно облегчает то, что в большинстве районов на западе страны дожди уже прекратились, передает ТАСС. Тем не менее, власти предупреждают о сохранении угрозы возникновения оползней.

Причиной сильных дождей был тайфун "Прапирун", уже закончивший свой путь над Японским морем 4 июля — он превратился в область низкого давления. Это седьмой по счету тайфун, образовавшийся в Тихом океане с начала этого года.