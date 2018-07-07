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Спасение детей в Таиланде 9 минут назад

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7 июля 201811:28 (обновлено в 11:33)

Спасатели пробурили 100 отверстий в пещере Кхао Луанг, где блокированы школьники

EPA

Пытаясь добраться до команды школьников и их тренера, находящихся в затопленной пещере две недели, тайские спасатели пробурили более 100 отверстий в толще горной породы, сообщает в субботу англоязычное издание The Nation, выходящее в Бангкоке.

Со ссылкой на бывшего губернатора провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакона, который осуществляет руководство спасательной операцией, издание уточняет, что некоторые пробуренные отверстия достигают 400 метров в глубину. Однако попытки добраться до местонахождения 13 человек, пока безуспешны.

"У специалистов, работающих на месте, нет оборудования, которое могло бы точно определить, где они находятся", — сказал руководитель спасательной операции.

Школьная футбольная команда "Дикие кабаны", состоящая из 11—16-летних мальчиков и их 25-летнего тренера, отправились после дневной тренировки на экскурсию в пещерный комплекс Кхао Луанг 23 июня и оказались в ловушке из-за внезапного наводнения. Пещерный комплекс на севере Таиланда затапливает каждый год, у входа даже установлена табличка, запрещающая посещение лабиринтов в сезон дождей с июля по ноябрь. Ни тренер, ни подростки не сообщили, что идут в пещеру. Мотоцикл тренера, велосипеды и вещи детей были обнаружены на следующий день у входа в комплекс.

Детей и тренера нашли дайверы и пловцы ВМС Таиланда только на десятый день. Они находятся в дальней камере пещеры в пяти километрах от входа. Спасательная операция, в которой заняты несколько тысяч человек и тяжелая техника, продолжается уже почти две недели: из пещеры откачивают воду, закачивают в нее кислород, бурят отверстия в горной породе, пытаясь добраться до людей.

В один из ближайших дней начнется операция по эвакуации детей на поверхность. Спасатели склоняются к варианту вывода подростков из затопленной пещеры в легководолазном снаряжении. Операцию осложняет тот факт, что большинство подростков, выросших в горной местности, не умеют плавать.

Издание уточняет, что школьники и тренер останутся в пещере как минимум еще два дня. Состояние их здоровья пока не вызывает опасения, хотя из-за неблагоприятной среды внутри пещеры у трех человек, включая тренера, обнаружены признаки заражения. Им доставлен недельный запас еды и воды, а также кислорода. Спасателям удалось установить линию для перекачки свежего воздуха, а также вывести неосновных работников из третьей камеры, где находится спасательная база, для сохранения относительно безопасного уровня воды внутри пещеры.

Осоттханакона уточнил, что спасатели обсуждают и новые способы спасения людей, ведь по-прежнему считается, что эвакуация команды подводным путем — слишком рискованный вариант.

Несмотря на то, что у спасателей еще нет четкого плана эвакуации, продолжаются тренировки с аквалангом и уроки плавания. Даже после гибели одного из спасателей, этот вариант эвакуации людей из пещеры может стать основным, если ситуация станет критической — в регионе продолжают идти обильные дожди.

Дайверы, пополнявшие запас провианта и кислорода в пещере, сумели доставить письма школьников и тренера, адресованные родственникам. В них дети сообщают, что здоровы, просят за них не беспокоиться и уже заказывают любимые блюда, которые надеются попробовать после освобождения. Учитель приписал свою просьбу — снизить объем домашнего задания из-за вынужденного прогула и извинился за то, что подверг детей риску. В данный момент родственники запертых в пещере людей разбили палаточный лагерь у входа в пещеру.

 

Свою помощь по спасению людей из пещеры ранее предложил американский предприниматель Илон Маск. В своем Twitter он написал, что направил команду, состоящую из тайского инженера, а также специалистов своих компаний Tesla, SpaceX и Boring Co к месту трагедии. Они рассмотрят возможность создания туннеля для эвакуации. Ожидается, что команда прибудет к месту базирования спасателей к вечеру субботы или к утру воскресенья. Также Маск в одном из своих твитов писал о строительстве сети подводных тоннелей из нейлоновых труб диаметром в один метр, он считает, что подобный коридор может быть использован в качестве альтернативы бурению.

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