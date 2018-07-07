Полицейскому, застрелившему водителя в Нанте, предъявлены обвинения

Во Франции предъявили обвинения сотруднику полиции, вечером 3 июля застрелившему водителя в ходе рейда в городе Нант на западе страны. Тогда патрульные попросили 22-летнего водителя одного из автомобилей предъявить чек за парковку. Тот ответил отказом и попытался уехать от правоохранителей. Один из полицейских без предупреждения выстрелил вслед машине. Водитель был ранен и два часа спустя скончался.

Происшествие спровоцировало беспорядки, охватившие в последние четыре дня сразу несколько районов Нанта. В четверг 5 июля полицейского задержали. На допросе он заявил, что выстрелил в молодого человека случайно, передает РИА Новости.

Судебный следователь предъявил стражу порядка обвинения в "сознательном нанесении повреждений, которые повлекли за собой непреднамеренную смерть". Также в четверг вечером троих участников беспорядков в городе приговорили к четырем месяцам условного заключения за насильственные действия в отношении полиции.