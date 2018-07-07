В Иране казнены восемь боевиков ИГ

В Иране исполнен смертный приговор в отношении восьми боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в России), причастных к атакам в Тегеране в июне 2017 года. О казни преступников сообщило иранское агентство Tasnim.

7 июня 2017 года четверо террористов в женской одежде открыли стрельбу в здании парламента в Тегеране. Затем один из нападавших совершил самоподрыв. Еще одной мишенью террористов стал мавзолей имама Хомейни: туда ворвались двое террористов, один из которых был уничтожен в перестрелке с полицией, а второй подорвал себя.

Еще одну группу террористов правоохранителям удалось задержать до того, как они смогли осуществить нападение. Тем не менее, около 20 человек в результате этих атак погибли, десятки людей были ранены.

Революционный суд Исламской Республики 13 мая приговорил нескольких боевиков ИГ, причастных к атакам, к смертной казни. 11 июня Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор, передает РИА Новости.