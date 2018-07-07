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7 июля 201810:47

В ДТП с двумя грузовиками и "ГАЗелью" под Челябинском погибли два человека

Два человека стали жертвами аварии под Челябинском, где рано утром столкнулись две фуры и грузовая "ГАЗель". ДТП произошло в 06:30 (04:30 по Москве) на 34-м километре автодороги "Восточный обход Челябинска", рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, грузовик "МАЗ" с полуприцепом выехал на встречную полосу и задел по касательной грузовую "ГАЗель". Затем "МАЗ" столкнулся с грузовым автомобилем Skania и загорелся. В результате водители автомобилей "МАЗ" и Skania погибли.

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