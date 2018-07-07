Решающий матч: Россия впервые в истории может попасть в полуфинал ЧМ

В субботу, 7 июля, на стадионе "Фишт" в Сочи состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная России встретится с командой Хорватии. Россияне после исторического выхода в 1/4 финала могут впервые в истории пробиться в полуфинал мирового первенства. Прямую трансляцию матча покажет сайт Вести.Ru. Трансляция начнется в 20:50 по московскому времени.

Напомним, в четвертьфинал подопечные Станислава Черчесова пробились благодаря победе над командой Испании в 1/8 финала. Та встреча состоялась 1 июля на московском стадионе "Лужники". Для российской команды игра получилась сложной и напряженной. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти же два сэйва Игоря Акинфеева принесли сборной России победу (4:3).

Матч 1/8 финала у хорватов также вышел непростым. Команда встречалась со сборной Дании и также по ходу встречи со счетом 0:1. Однако хорваты смогли отыграться и в итоге одержали победу в серии пенальти.

В преддверии матча на официальной странице нашей сборной в Twitter появилась благодарность болельщикам за поддержку. Футболисты пообещали, что в игре с Хорватией сделают все для победы. А накануне сборные провели тренировки. У россиян были задействованы все футболисты кроме Юрия Жиркова. Он продолжает восстанавливаться после травмы и готовится по индивидуальному плану. Зато сможет сыграть Алан Дзагоев. Он полностью поправился после повреждений.

Центральные улицы Москвы станут пешеходными на всю ночь сразу после окончания матча Россия — Хорватия. Автомобилисты, начиная с 23:00 7 июля не смогут проехать по Тверской улице, Охотному Ряду, Театральному проезду. Также ограничат движение по Ильинке и Варварке. Московское метро и наземный транспорт будут работать до 3 часов ночи. Кроме того, для болельщиков будут доступны аккредитованные такси от станций метро Спартак и Воробьевы горы, где расположены фан-зоны.

Победитель встречи Россия — Хорватия в полуфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии Швеция — Англия. Начало матча — в 16:50, прямая трансляция — на Вестях.Ru.