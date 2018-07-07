Американские конгрессмены в Москве: одноразовые смартфоны и сосредоточенные лица

На 16 июля в Хельсинки намечена встреча в верхах: Россия — США. Президент США приедет туда после визита в Лондон и — главное — после участия в саммите НАТО. Будет Трамп говорить с Путиным от имени всего Запада или только от имени Соединенных Штатов?

Очень примечательный материал выпустил лондонский Центр европейских реформ — аналитический центр, чьи обзоры до сих пор не подводили. Он ставит вопрос о "еще большем расслоении Запада".

Заголовок длинный, но говорящий: "Дональд Трамп напал на своих союзников на саммите G7, после чего раскрыл объятия северокорейскому Киму. Будет ли так и с саммитами в НАТО, и с Владимиром Путиным?" Автор Иан Бонд вспоминает, как перед саммитом "семерки" Трамп ввел тарифы на импортные сталь и алюминий, на саммите призвал вернуть в "семерку" Россию, вспомнил, что в Крыму все говорят на русском, при этом обижал Ангелу Меркель, канадского премьера Трюдо назвал "слабым и бесчестным", а, уехав с саммита "семерки" пораньше к Ким Чен Ыну, его, напротив, величал "талантливым" и "очень умным".

При этом сближение Трампа с Путиным центр называет тем более "плохо продуманным". Сопроводим этот комментарий нашим комментарием. Он будет коротким. На самом деле, как представляется, многие европейские союзники США по НАТО сами себя загоняют в угол. Радикально скукожив общение с Москвой, они перестали ее понимать. А вот в Америке, похоже, начались изменения. Примета — приезд в Москву целой группы членов Сената и Палаты представителей Конгресса США. "Вести в субботу" выслушали и их самих, и тех, кто принимал их в Москве.

Предвыборный ролик из 70-х, когда еще демократ Ричард Шелби работал в Сенате родного штата Алабама, но уже примеривался, как говорится, и к федеральному уровню. В 1979-м он и стал членом Палаты представителей всех США.

Теперь ему - 84. Но, несмотря на возраст, он — сама подвижность. Когда в Алабаме случилось наводнение, немедля был там уже давно как сенатор, но уже давно и не демократ.

На кадрах 1988-го он уж как-то очень любезен с президентом-республиканцем Рейганом. Сторонник свободного оборота оружия и противник абортов Шелби всегда тяготел к консерваторам. К ним и перелетел. С чем прилетел в Россию?

- Господин сенатор, я внимательно смотрел трансляции ваших встреч с министром Лавровым, сенатором Косачевым и губернатором Санкт-Петербурга. И, похоже, впервые в жизни я не увидел ни одной улыбки на лицах членов американской делегации. Обычно вы очень много улыбаетесь – это отличительная черта американцев. А тут каждый был крайне сосредоточен. Или я ошибаюсь?

- Вы абсолютно правы. Это были встречи между нами и российскими официальными лицами, о которых многие думали, что они никогда не состоятся. Это были серьезные встречи, серьезные переговоры, и обе стороны понимали это. Не было никакой эйфории, и я бы хотел, чтобы мы и дальше шаг за шагом продолжали движение. Но один шаг, пусть и не такой большой, уже сделан, — отметил Ричард Шелби.

Сенатору-ветерану, который бывал здесь с десяток раз, вторит и его молодой коллега Джон Тьюн, для которого это первый визит в Россию.

"Для нас это возможность свежим взглядом оценить наши противоречия в различных конфликтных ситуациях. И мы надеемся, что наши переговоры закладывают фундамент для дальнейшего продвижения к тому, что, как нам кажется, можно назвать ответственными взаимоотношениями между нашими странами", — подчеркнул Тьюн.

Не только флаг, но и шарик с изображением флага США, потому что это интервью в резиденции послов США рядом с Арбатом мы писали в День независимости Соединенных Штатов. Правда, в начале за принимающую сторону было тревожно. Американские музыканты старались — пели на русском про Русь. Но это выступление слушала весьма немногочисленная толпа. Потом народу все-таки набралось. Традиционную церемонию выноса флагов морскими пехотинцами и исполнение гимнов обеих наших стран слушали много других иностранных дипломатов, много журналистов, но где же российские сенаторы?

Так ведь, например, глава Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев под санкциями США. Но он принял коллег у себя. И в отличие от гостей даже улыбался.

- Чему вы улыбались?

- Не знаю. Не обратил на это внимание. И сейчас улыбаюсь. Наверное, это профессиональное, это желание все-таки найти с собеседниками общий язык, даже когда они заведомо не хотят улыбаться, потому что я убежденный сторонник того, чтобы с самыми сложными собеседниками разговаривать и находить общий язык. С американцами это делать значительно труднее, чем со многими другими. Но эта история не безнадежная. И данный визит это тоже подтвердил, — сказал Косачев.

- Я очень внимательно смотрел за началом вашей встречи с сенаторами в Совете Федерации. У вас был очень толковый переводчик, но он опустил одно слово, которое вы сказали. Вы сказали, что у американцев поверхностное представление о России. Жалко, что это слово американцам не было переведено.

- Мы потом им разъяснили на пальцах, что этот термин означает.

- На самом деле поверхностное или прикидываются?

- На самом деле поверхностное.

На кого намекал Косачев? Может, на сенатора от штата Луизиана Кеннеди, про которого в канун его визита в Россию телекомпания CNN сообщила, что он едет проверить, нет умирают ли здесь от массового голода?

- Тем лучше, что приехали.

- Тем лучше. Разговор всегда лучше, чем обмен монологами либо молчание. Меня по-хорошему порадовало то, что они слушали, — отметил Косачев.

Кто еще слушал Косачева? Уже знакомый нам сенатор Шелби, когда недавно переизбрался и вновь приносил присягу, делал это в группе сенаторов, куда входил и республиканец от Южной Дакоты 57-летний Джон Тьюн. Это он недавно допрашивал на сенатских слушаниях основателя Facebook Марка Цукерберга. В ведении этого сенатора — вопросы Интернета, «цифры» и кибербезопасности.

- Господин сенатор, у меня в кармане смартфон, который, конечно же, выключен, как того требуют правила записи интервью. А вы свой мобильный телефон взяли с собой в Россию или приехали с одноразовым, который потом самоуничтожится?

И ведь, судя по всему, приехал без мобильного.

- Я спрашиваю, потому что лично слышал от самих американцев (европейцы-то сюда со своими мобильными приезжают) просто параноидальные утверждения о том, что их в России непременно будут прослушивать. Вы возглавляете комитет по кибербезопасности и лучше меня понимаете, что взломать можно любой телефон, находясь в любой точке мира. А вы приехали сюда с одноразовым мобильником, что говорит об уровне отношений и доверия. Существуют ли еще совершенно неразрешимые противоречия между нашими странами?

- Как это описывает сенатор Шелби, с которым вы уже общались, мы — конкуренты, это очевидно. Нам нужна здоровая конкуренция, — сказал Тьюн.

- Вы репетировали что ли? Слово в слово повторяете его.

- Неужели он тоже это говорил?

Сверяем. "Хорошо бы вывести наши отношения на поле конкурентной борьбы, как это происходит с другими странами. Враждебное состояние между США и Россией опасно для всего мира", — заявил Ричард Шелби.

Нынешнее, скорее, конечно, именно "враждебное" состояние означало, что для приезда в Россию конгрессмены США воспользовались приглашением не коллег, а посла США в Москве Хантсмана — перестраховались. Но они ведь и со смартфонами перестраховываются.

- А сенатор Тьюн, который входил в делегацию, — один из тех, кто профи по вопросам кибербезопасности. У нас есть понимание общее с американцами, что такое кибербезопасность?

- Думаю, что нет, потому что мы неоднократно американцам предлагали сесть за стол, начать на эту тему разговаривать, что это такое, — говорит Константин Косачев, — где пределы возможного, допустимого.

- Где гражданское, а где военное?

- Нет контактов! Один раз мы чуть не вышли на эти контакты. Российская делегация уже находилась в Женеве, садилась в прямом и переносном смысле за стол переговоров, когда нам было вдруг сказано, что американцы на этих консультациях не появятся. Подозреваю, что это делается достаточно осознанно. Потому что в условиях такой неопределенности гораздо легче навешивать на Россию любые, в том числе самые несуразные, обвинения, включая обвинения во вмешательство в выборы.

О, эту тему американцы любят. Сенатору Шелби, который когда-то входил в Комитет по разведке, досталось в США за то, что он сказал, что вообще-то все вмешиваются в выборы друг друга.

Чуть раньше сенатор Тьюн затронул другую злободневную для Америки тему — иммиграцию. Он же и сам потомок переселенцев из Норвегии. Его отец — достойнейший человек, ветеран Второй мировой, бывший боевой летчик. Но, конечно, как и все, уже давно живя у себя в стране, американцы полагают, что со своей политикой уж как-нибудь сами разберутся. И правильно полагают. Российское вмешательство в их выборы — это факт или удобный миф для межпартийной борьбы?

- Если взглянуть на весь спектр американской политики — весьма своеобразной, на мой взгляд — то там сейчас ключевой характеристикой выступает разделение не на демократов и республиканцев, а, как мне кажется, на тех, кто оперирует терминами "просто вмешательство России в американские выборы" или все-таки еще и "сговор Трампа с Россией".

- Правильно. Разговор о сотрудничестве в сфере кибербезопасности нужно начинать с разбора ситуации с тем, что мы называем вмешательством России в наши выборы, хотя у вас на это другой взгляд. Конечно, вы не отступитесь от своей позиции, поэтому сейчас Россия может продемонстрировать свое желание наладить отношения с США тем, что не будет вмешиваться в наши выборы в 2018 году. Это то, на чем мы, в частности, акцентировали внимание во время переговоров с нашими российскими коллегами, — отметил Джон Тьюн.

- Они согласись?

- Ну, они слушали.

- Я бы предположил, что они отвечали вам, что и раньше не было никакого вмешательства.

- Именно так и было: они подкрепляли это аргументами, мы отвечали им своими.

- Но это же превращается в бесцельный разговор?

- За исключением разговоров на перспективу. Если посмотреть на 2018 год, то у нас в США в этом году — выборы.

- На полюсе "Россия вмешивалась в выборы" процент сенаторов и конгрессменов приближается к ста, — сказал Константин Косачев. — Практически все убеждены в этом. Мы это почувствовали по разговорам в Москве.

- Или они обязаны так говорить?

- Мне показалось, что они искренне уже в это верят. Хотя раз за разом мы их спрашивали, на чем основана эта ваша вера? Это уже почти на уровне религии почти, не требует доказательств. Насколько это повлияло на исход, насколько Трамп был осведомлен о том, что он получает "поддержку из России" - естественно, в кавычках произношу эти слова - здесь вариативность чуть шире. И здесь мы находим значительно больше людей, которые готовы с нами обсуждать последствия этих выборов с точки зрения внутриамериканской политической жизни.

Странно это говорить, но на этой "вариативности" все и держится. Но хотя бы — хоть что-то возобновилось. Сенатор Шелби говорит, что он у Трампа благословения на приезд в Москву не просил, но тот в курсе и идею поездки одобрил. Можно ли считать, что это своего рода репетиция Хельсинки?

- Сирия, Украина, предположительно, Северная Корея: какие еще темы вы обсудили с вашими российскими коллегами?

- Мы поговорили обо всех этих темах: о российском вмешательстве в американские выборы, о Сирии, Крыме, Украине и многом другом. Совместная работа России и США в позитивном ключе может сделать положение дел лучше как для двух стран, так и для всего мира, — уверен Шелби.

- Вы согласились не согласиться? Или все же существуют темы, по которым наши позиции совпадают?

- До такого не доходило. Сам факт нашей встречи — уже позитивный ша, пусть и малый.

Как перейти от бесед к делам?

- Давайте наберемся смелости, взглянем в ближайшее будущее. Встреча Путина и Трампа такая же будет: встретиться, послушать и разойтись? Или все-таки вы ждете больше?

- Конечно, нет, — говорит Константин Косачев. — Такие встречи, разумеется, готовятся тщательным образом. Понятно, что в данном случае все это происходит в крайне сжатом временном режиме. Но я не просто не сомневаюсь, я досконально знаю, что идет достаточно большое количество контактов для того, чтобы эту встречу сделать содержательной, чтобы не начинали два президента с обмена какими-то фактами, которые им неизвестны, чтобы они уже на основании известных фактов принимали политические решения.

Ждем встречи в Хельсинки.