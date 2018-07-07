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7 июля 201813:18 Сергей Брилев

Сбербанк показал "Вестям в субботу" свой самый секретный объект

Кибербезопасность. Как обеспечить нормальное существование в новом мире "цифры"? Что бы ни говорили в Америке только про себя любимых, угрозы-то общие. Например, Россия подвержена рискам никак не меньше: с нашим-то первым местом в Европе по числу пользователей Интернета — 90 миллионов человек. И тех, кто переходит на "цифру" становится больше с каждым днем. Вот какой пример президент Путин привел на первом в своем роде конгрессе по кибербезопасности, который провел в Москве Сбербанк.

"Стало нормой получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Даже люди старшего поколения все активнее пользуются этими инструментами. А ведь еще относительно недавно для этого приходилось собирать справки, обходить многочисленные конторы, тратить нервы в очередях. Наверное, полностью и сейчас это еще не изжито, но все-таки ситуация меняется в лучшую сторону", — подчеркнул президент.

Ситуация меняется к лучшему. Но и риски от хакеров растут. Так что такое кибербезопасность? Где те же Россия и Америка должны защищаться в одиночку, а где вместе? Конгресс, проведенный Сбербанком, — та самая площадка, где было с кем поговорить из тех, кто обычно труднодоступен. К тому же только "Вести в субботу" Сбербанк допустил на свой недавно запущенный сверхсекретный объект.

Один из самых секретных диванов всей Российской Федерации. Ну, по крайней мере, отдыхают на нем сотрудники одного из самых секретных подразделений Сбербанка. Называется это учреждение подразделение, ситуационный центр кибербезопасности Сбербанка.

По периметру сидят все больше молодые ребята, о которых мы узнали, что они прошли серьезную проверку. Кто они? Что делают?

- Я последний раз нечто подобное видел в Центре национальной обороны на Фрунзенской набережной. А вы от чего оборону держите?

- Наша основная задача — защитить инфраструктуру банка и деньги наших клиентов от атак киберпреступников, — пояснил Алексей Волков, управляющий директор — начальник Управления методологии кибербезопасности Сбербанка.

- В том числе от спама, приходящего на электронную почту?

- В том числе от этого, потому что, как правило, любая хакерская атака начинается с атаки именно на человека. Злоумышленники направляют нашим сотрудникам письма, которые содержат вредоносные вложения и ссылки на вредоносные файлы.

Создание такого центра и национальной платежной системы "Мир" делают платежи в России более безопасными. Но! На конгрессе Сбербанка встречаемся с Максимом Акимовым, новым вице-премьером по этой теме. Выходец из передовой Калужской области, он, только чуть-чуть меня старше (48 лет) вдруг прибегает к советской терминологии.

- Как раньше говорили, лет 40 назад, кибербезопасность — дело всенародное. Простой пример, когда вы оставляете персональные данные в магазине, вы подписываете согласие, когда вы карточку на бонусы получаете. Вы помните сколько таких разрешений дали? Вы можете их отозвать? – говорит Акимов.

- Уже нет.

- Вы их никогда не отзовете.

Каждому из нас действительно есть как поберечь себя. Но мы же с вами и не компьютерные гении! А они, такие гении, бывают и злыми, такими злыми, что в борьбе с нарушителями спокойствия подставляют и нас, добропорядочных граждан.

- Понимаете, в чем проблема, киберкриминал использует эти разногласия и ведет атаки из одной страны на другую. То есть на Россию — из Америки или с Украины, — поясняет Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch.

- Или с Украины на Россию и Америку?

- Да, или из Украины. Этих злоумышленников невозможно найти, и это никому не выгодно.

По мнению международного бизнеса, проблема легко решаема. На еще одной сессии конференции Сбербанка выступала представитель Visa Пенни Лейн, вице-президент по борьбе с мошенничеством и киберпреступностью.

- Моя компания Visa действует по всему миру, — сказала Лейн.

- То есть в вашем случае национальные границы не имеют значения?

- Имеют. Мы должны соблюдать местные законы тех стран, где мы работаем, и защищать частную информацию наших клиентов. Это важно. Дело заключается в том, чтобы найти возможности для сотрудничества.

Но дружба бизнеса с бизнесом — это все-таки и миф.

- Даже вас не пускают во все международные федерации по кибербезопасности, на сколько мне известно?

- Это правда. Но сейчас приехал руководитель первого международного секьюрити-центра. Мы подпишем соглашение. Сбербанк будет одним из соучредителей этой международной конференции, — рассказал Герман Греф, глава Сбербанка.

Еще в кулуарах этой конференции встречаем того, кто знает, какие неожиданные угрозы могут прийти. С Евгением Касперским, гендиректором "Лаборатории Касперского", вспоминаем разговор с давешними сенаторами.

- Они говорят, что нужно обсуждать кибербезопасность. Но понятие об этой безопасности совершенно разные на американской и на российской сторонах.

- Да. На самом деле вопросы кибербезопасности достаточно сложные. И они обсуждаются, уже начиная с 2000 года, — сказал Касперский.

- Политической воли не хватает или понимания?

- Всего вместе.

Парадокс, но от властей, вроде бы заинтересованных во все большем контроле суверенных государств, в адрес бизнеса звучат и важные оговорки.

"Эффективное цифровое развитие может быть основано только на цифровой свободе, на свободе для бизнеса, общественных организаций, для граждан", — заявил Владимир Путин.

- Все уверены, что Путин и Трамп будут обсуждать кибербезопасность? Какую кибербезопасность они должны обсуждать?

- С чего начинается каждый день наше утро? С личной гигиены. Кибербезопасность — это забота каждого человека. И самая главная угроза заключается, что очень мало людей это понимают. Когда мы чистим зубы, мы понимаем, как вредят микробы, — говорит Максим Акимов. – Важно не только проверить телефон. Это управление своими персональными данными. И вот здесь начинается ответственность государства, потому что и регулирование, и создание технических возможностей для управления своими персональными данными и разрешением на их использование — это задача государства.

Но еще это и задача государств. Россия предлагает все это обсуждать на площадке ООН. Но и саммита Путин — Трамп ждем.

Вернемся в центр кибербезопасности Сбербанка. В центре зала — забавный земной шар, только это ни какая не игрушка. Откуда может прийти угроза России? Не будем уподобляться параноикам, Соединенные Штаты исключим, но посмотрим, например, на острова в Тихом океане.

Сбербанк провёл учения на базе своего нового центра и на примере условной атаки на его филиал на Урале. Условная атака была сознательно совершена из-за границы.

"Мы живем в таком мире, где речь идет не о том, "если вас взломают", а о том, "когда вас взломают", — подчеркнул Трольс Ортинг, руководитель Глобального центра по вопросам кибербезопасности Всемирного экономического форума.

По подсчетам Всемирного экономического форума в Давосе, за прошлый год ущерб от хакерских атак в мире составил почти триллион долларов. На треть увеличились и атаки на Россию. К сожалению, между многими странами доверия сейчас очень не хватает.

"Масштабы киберугроз сегодня таковы, что нейтрализовать их можно только вместе, объединив усилия всего международного сообщества. Россия всегда выступала за совместное и справедливое решение любых возникающих здесь вопросов и тем более споров", — сказал Владимир Путин.

Положительный пример есть — в рамках Совета Европы по защите персональных данных. Но мир шире, чем Европа.

- Что касается государств, то, на мой взгляд, несмотря на все политические разногласия, вопрос киберсотрудничества крайне важен. И его обсуждать обязательно нужно, — уверена Наталья Касперская.

- И кибернападения?

- Киберненападения обсуждать можно, но бессмысленно, потому, что мы можем подписать пакт Молотова — Риббентропа, но если на нас захотят напасть, мы с этим ничего сделать не может.

Мы вступаем действительно в какой-то совершенно новый мир. И без политической воли явно все-таки никуда.

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