Страшная авария, унесшая жизни девяти человек на Кубани, попала на видео

В сети размещены кадры серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего около 17.30 в минувшую пятницу, 6 июля, в Белореченском районе Краснодарского края.

Водитель автомобиля ВАЗ-2115, ехавший по трассе Мирный — Бжедуховская — Беляевский, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль "Лада Приора".

В каждом из автомобилей находилось по пять человек. В результате столкновения девять из них, в том числе – ребенок, получили фатальные травмы.

Единственной выжившей оказалась 19-летняя девушка. По данным РИА Новости, в настоящее время она находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.