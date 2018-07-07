В столице Сомали прогремел взрыв и слышна стрельба

У контрольно-пропускного пункта в центре Могадишо, столице Сомали, прогремел мощный взрыв, слышна стрельба, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

На месте взрыва виден столб дыма. Информации о погибших и пострадавших пока нет.