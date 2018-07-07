В Дагестане задержали экс-министра здравоохранения

В воскресенье сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова. Экс-чиновник обвиняется в хищении денег из бюджета.

Задержание сопровождалось обыском в доме Ибрагимова, пишет "Интерфакс". Министром здравоохранения Ибрагимов был до апреля 2018 года.