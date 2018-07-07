Уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье повышен до желтого уровня

До желтого уровня повышен уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Это связано с ожидающимся ухудшением погоды в регионе в выходные.

По прогнозу ведомства, в субботу в столице и Подмосковье ожидается температура 20—22 градуса, днем возможен небольшой дождь, порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду.

Синоптики предупреждают, что в воскресенье в Москве и по области возможны гроза, дождь, порывы ветра будут достигать 12—17 метров в секунду. Ожидается, что температура воздуха в регионе не превысит 21—23 градусов.

По оценке синоптиков, в субботу в Москве может выпасть до четырех миллиметров, а в воскресенье — до 14 миллиметров осадков.