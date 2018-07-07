Мару Багдасарян снова поймали за рулем без прав

На известную стритрейсершу Мару Багдасарян составлен административный протокол за вождение автомобиля без права управления им. По сообщению пресс-службы главка полиции по Москве, автомобиль "Мерседес" с 24-летней девушкой за рулем инспекторы ДПС остановили примерно в половине второго ночи 7 июня на 3-й Магистральной улице в столице.

Водительское удостоверение при проверке документов водитель предоставить не смогла. По словам осведомленного источника "Интерфакса", за рулем "Мерседеса" была Мара Багдасарян.

Проверка по базам данных показала, что права управления транспортными средствами у нее нет. Автомобиль задержали, поместив на специализированную стоянку, а Багдасарян от управления транспортным средством отстранили. В отношении нее составлен административный протокол по статье "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством".