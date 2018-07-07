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7 июля 201812:22

Коротченко: Трамп подарил "индейцу" Порошенко неисправные противотанковые "бусы"

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко прокомментировал РИА Новости скандал с поставкой США украинской армии неисправных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

По мнению Коротченко, передав Украине бракованные ПТРК, американцы подстраховались от перепродажи опасного оружия террористам. Коротченко считает современное украинское государство "проходным двором", а украинских генералов — "вороватыми".

Как заявил эксперт, подобное отношение со стороны американских "партнеров" нанесет сокрушительный удар по имиджу Украины. Президент США Трамп относится к президенту Порошенко как к европейскому "индейцу", которому можно подарить "бусы", отметил Коротченко.

"Все попытки президента Украины надувать щеки и выдавать украинскую армию за одну из самых сильных в Европе оказались мыльным пузырем", — добавил эксперт.

Ранее СМИ опубликовали докладную записку украинских оборонщиков главе Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову, в которой не рекомендуют передавать Javelin в войска из-за двигателей с истекшим сроком эксплуатации. ПТРК при стрельбах на полигоне отказались стрелять.

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