Московского омбудсмена выписали из больницы

Уполномоченного по правам человека Москвы Татьяну Потяеву, получившую травмы средней степени в ДТП, в пятницу выписали из НИИ имени Склифосовского. Авария произошла 27 июня на пересечении улиц Гиляровского и Трифоновской, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщали врачи, у Потяевой был поврежден позвоночник. С понедельника она почувствовала себя лучше и постепенно возвращалась к работе.