Женщина-пешеход погибла под колесами BMW в Красноярске. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент наезда на пешехода, произошедшего в пятницу, 6 июля, на улице Щорса в Красноярске.

Женщина попыталась пересечь проезжую часть. По предварительной информации, в том месте, где она решила перейти дорогу, нет пешеходного перехода.

В итоге ее сбил автомобиль BMW, водитель которого не успел среагировать на появление человека на траектории его движения.

От полученных травм 63-летняя пострадавшая скончалась на месте.