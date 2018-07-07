Илон Маск предложил несколько вариантов спасения детей из тайской пещеры

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla, заявил, что разрабатывает несколько механизмов для спасения заблокированных в пещере в Таиланде подростков.

Об этом Маск написал в своем Twitter. Маск заявил, что сейчас идет обсуждение вариантов спасения с экспертами по пещерам. В частности, разрабатывается механизм аварийно-спасательной капсулы, с помощью которой возможно провести эвакуацию школьников, а также создается надувная труба с воздушными шлюзами.

"Меньше вероятности, что [труба с воздушными шлюзами] сработает, учитывая сложность рельефа, однако, если сработает, то это будет превосходно", — написал Маск.

Ранее Маск направил к месту трагедии команду, состоящую из тайского инженера, а также специалистов своих компаний Tesla, SpaceX и Boring Co. Тайский специалист уже находится в месте базирования спасателей, к утру воскресенья ожидается прибытие остальных специалистов.

Школьная футбольная команда "Дикие кабаны", состоящая из 11—16-летних мальчиков и их 25-летнего тренера, отправились после дневной тренировки на экскурсию в пещерный комплекс Кхао Луанг 23 июня и оказались в ловушке из-за внезапного наводнения. Пещерный комплекс на севере Таиланда затапливает каждый год, у входа даже установлена табличка, запрещающая посещение лабиринтов в сезон дождей с июля по ноябрь. Ни тренер, ни подростки не сообщили, что идут в пещеру. Мотоцикл тренера, велосипеды и вещи детей были обнаружены на следующий день у входа в комплекс.

Детей и тренера нашли дайверы и пловцы ВМС Таиланда только на десятый день. Они находятся в дальней камере пещеры в пяти километрах от входа. Спасательная операция, в которой заняты несколько тысяч человек и тяжелая техника, продолжается уже почти две недели: из пещеры откачивают воду, закачивают в нее кислород, бурят отверстия в горной породе, пытаясь добраться до людей.