Эрдоган обещает Турции "новую эпоху развития"

После инаугурации президента Турции 9 июля страна "вступит в новую эпоху развития" — в этом убежден турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Именно он стал победителем прошедших в стране 24 июня президентских выборов, набрав 52,59 процента голосов. После его инаугурации Турция окончательно перейдет от парламентской к президентской системе правления. Такой переход был одобрен на референдуме в апреле 2017 года.

Эрдоган обещает "значительно продвинуть страну вперед, решая структурные проблемы ее экономики, начиная с дефицита платежного баланса, инфляции и высоких процентных ставок", передает РИА Новости. Об этом он рассказал в выступлении перед депутатами парламента от правящей Партии справедливости и развития.

Церемония инаугурации пройдет в парламенте Турции, а затем, по словам Эрдогана, будет организовано "грандиозное мероприятие" в президентском дворце с участием глав 22 государств и премьер-министров 17 стран. Ряд стран на церемонии представят вице-президенты и спикеры парламентов. Делегацию России на инаугурации президента Турции возглавит премьер-министр Дмитрий Медведев.