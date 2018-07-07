Сына задержали за убийство отца на пробежке

Сын бывшего главы сельского поселения Новопетровское Истринского района Подмосковья Виктора Лукьяненкова задержан по подозрению в убийстве отца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления регионального Следкома Ольгу Врадий.

"Следственным отделом по Истре ГСУ СК России по Московской области по подозрению в совершении убийства 63-летнего местного жителя задержан его 29-летний сын", — сказала Врадий.

Обвинение будет предъявлено по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное причинение смерти другому человеку"), уточнил представитель Следственного комитета. Он указал, что задержанный уже сообщил на допросе все

обстоятельства преступления.

По словам задержанного, мотивом убийства стали напряженные отношения подозреваемого с отцом из-за денег. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

63-летнего Виктора Лукьяненкова обнаружили с огнестрельным ранением в голову и шею утром 2 июля. Тело экс-главы Новопетровского, возглавлявшего поселение в течение пяти лет с 2010 по 2015 годы, найдено на участке автодороги вблизи поселка Лесодолгоруково. Лукьяненков был убит во время пробежки.

Годом ранее во время утренней пробежки в Филевском парке шестью выстрелами из пистолета ТТ был убит совладелец московского океанарума Андрей Чернов. Тело предпринимателя в 7 часов утра нашла женщина, которая вышла гулять с собакой.