Рост акций Facebook поднял Цукерберга на третье место в списке самых богатых

Пятничный рост акций социальной сети Facebook на 2,4 процента позволил ее основателю Марку Цукербергу подняться в списке богатейших людей мира, подготовленном агентством "Блумберг". Цукерберг сместил с третьего места американского инвестора Уоррена Баффета, пишет ТАСС. По данным экспертов, состояние Марка Цукерберга — 81,6 миллиарда долларов.

Бессменный лидер рейтинга — глава "Амазона" Джеффри Безос со 142 миллиардами долларов. Вторым идет Билл Гейтс, создатель "Майкрософт".

Сохраняется положение, при котором наибольшего финансового успеха добились предприниматели в сфере информационных технологий.