Атаки в столице Сомали: погибли не менее девяти человек

Не менее девяти человек погибли в результате двух взрывов и нападения на штаб-квартиру МВД в столице Сомали — городе Могадишо. Ранены еще более 10 человек.

Утром и днем в субботу 7 июля в центре Могадишо прогремело два взрыва, после второго из них группа вооруженных людей начала штурм здания министерства внутренних дел Сомали, передает РИА Новости. По данным полиции, атака на МВД страны продолжается.

Правоохранители пытаются справиться с боевиками, которые забаррикадировались в здании МВД. Сообщается, что в здании остаются несколько сотрудников ведомства. Число жертв может возрасти.

Ответственность за нападение взяла на себя одна из местных радикальных исламистских группировок, связанная с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в России).