Эмир Катара встретится с Путиным

Катарский эмир Тамим бен Хамад Аль Тани приедет в Москву.

Он посетит финал чемпионата мира по футболу. Кроме того, предполагается его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил посол Катара в Москве Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

Сегодня в столичном парке культуры и отдыха имени Горького проходит церемония открытия Дома Катара, на которой посол пожелал российской сборной удачи, передает "Интерфакс".



