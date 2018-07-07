Три миллиона японцев эвакуируют из-за дождей

Из-за ливневых дождей власти Японии отдали распоряжение об эвакуации трех миллионов человек на территории 19 из 47 префектур страны. Дожди обрушились на центр и юго-западную часть страны из-за тайфуна "Прапирун". Сам он, впрочем, уже закончил свой путь над Японским морем 4 июля, превратившись в область низкого давления.

Для семи префектур Управление метеорологической службы Японии было вынуждено ввести уровень чрезвычайной тревоги, фактически объявив их зоной бедствия, которое случается раз в несколько десятков лет.

Поступают сообщения о разрушениях, передает РИА Новости. В префектуре Хиросима разлившаяся река смыла железнодорожный мост. В префектуре Окаяма уровень воды кое-где поднялся выше второго этажа, люди спасаются от разгулявшейся стихии на крышах. Сообщается о гибели уже 46 человек, еще как минимум 48 числятся пропавшими без вести.

В префектурах Киото, Окаяма и Хиросима дожди вызвали оползни и затопления, осложняющие работу спасателей, передает "Интерфакс". В спасательных операциях участвуют около 48 тысяч пожарных, военных и полицейских.

Ранее сообщалось, что император Японии Акихито отказался от планов воскресного посещения концерта и путешествия в префектуру Сидзуока в понедельник, дабы не увеличивать нагрузку на спасающие людей в пострадавших от ливней районах страны полицию и силы самообороны.