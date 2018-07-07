Александр Овечкин представил Кубок Стэнли в фан-зоне чемпионата мира

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин представил Кубок Стэнли болельщикам в московской фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах.

Как сообщает ТАСС, несколько тысяч болельщиков выстроились в очередь, чтобы посмотреть на трофей и сфотографироваться с ним. Отмечается, что в фан-зоне трофей пробудет до 16:00 мск, после чего отправится на учебно-тренировочную базу московского "Динамо" в Новогорске. Там Кубок будет выставлен также на обозрение для болельщиков, а также учащихся хоккейной школы "Динамо", воспитанником которой является Овечкин.