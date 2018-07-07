Правительство Японии создало штаб по помощи пострадавшим от землетрясения

Кабинет премьер-министра Японии Синдзо Абэ создал штаб по координации борьбы с последствиями сильного субботнего землетрясения. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,0 ученые зафиксировали в соседней с Токио префектуре Тиба, пишет ТАСС.

Толчки длились 10 секунд, здания раскачивались, мебель дрожала. Спасатели не ожидают прихода цунами, но просят не приближаться к берегу.