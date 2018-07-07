Вести.Ru дают возможность выбрать комментатора матча Россия – Хорватия

Сайт Вести.Ru совместно с ВГТРК предоставляет болельщикам возможность выбрать комментаторов для просмотра четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Встреча состоится сегодня, 7 июля, на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало – 21:00 мск.

Победитель матча выйдет в полуфинал турнира. А это означает, что окажется в шаге от медалей чемпионата. Наша команда ни разу в отечественной истории (включая СССР) не добиралась до медалей мирового первенства. Лучшим результатом было четвертое место советской команды во главе с великим Львом Яшиным в 1966 году.

Повторить достижение более чем полувековой давности российская команда сможет уже в субботу в случае выхода в полуфинал. Прямую трансляцию матча, которая начнется в 20:50, можно будет посмотреть на нашем спецпроекте.

При этом мы предоставляем вам возможность выбрать комментатора встречи. Игру можно будет посмотреть и послушать с комментарием Владимира Стогниенко или наших радийных комментаторов — Александра Неценко и Николая Саприна.

Чтобы выбрать комментатора, вам необходимо в плеере трансляции нажать кнопку в виде шестеренки, которая располагается справа от кнопки громкости, и выбрать свой вариант.