По решению МГИК часть кандидатов в мэры Москвы утратила этот статус

Московский городской избирком на заседании в субботу принял решение признать утратившими статус кандидатов на пост мэра столицы более 20 граждан, которые не предоставили в положенный срок (до 18 часов 3 июля) документы на регистрацию. Так, утратили статус кандидатов представитель от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, журналист Антон Кузнецов-Красовский, фермер Герман Стерлигов, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, музыкант Сергей "Паук" Троицкий и другие.

Кроме того, в субботу избирком отказал в регистрации кандидату от партии "Гражданская инициатива" Дмитрию Гудкову и самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову, пишет "Интерфакс".

Несколько кандидатов, в том числе Станислав Полищук от "Партии социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу" и Сергей Ревин от Российской экологической партии "Зеленые", сами отказались от участия в предвыборной гонке, о чем и уведомили Мосгоризбирком.

Решение о регистрации пяти кандидатов, преодолевших "муниципальный фильтр": самовыдвиженца Сергея Собянина, Вадима Кумина (КПРФ), Михаила Дегтярева (ЛДПР), Михаила Балакина (партия "Союз горожан") и Ильи Свиридова (партия "Справедливая Россия") — будет принято, как ожидается, на следующей неделе. Таким образом, список кандидатов в мэры Москвы, фамилии которых будут внесены в избирательные бюллетени, станет известен не позднее 13 июля.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования в РФ – 9 сентября.