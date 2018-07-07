Футбольная сборная Англии не стала менять победный состав

В Самаре все готово к началу третьего четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Англии. Наставник британцев Гарет Саутгейт не стал менять состав своей команды после победы в стартовой встрече плей-офф против колумбийцев.

На поле "Самара-Арены" в основе сборной Англии выйдут вратарь Пикфорд и полевые игроки Уолкер, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон, Алли, Стерлинг, Кейн. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.