Дьяченко покидает Уимблдон после поражения от Остапенко

На британских кортах в субботу, 7 июля, завершаются матчи третьего круга третьего в сезоне турнира теннисного "Большого шлема" – Уимблдона. Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла выйти в четвертый круг соревнований.

В третьем раунде россиянка проиграла латвийке Елене Остапенко. Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу представительницы Латвии, посеянной на турнире под 12-м номером. В следующем круге Остапенко встретится с победительницей матча между австралийкой Дарьей Гавриловой (26-й номер посева) и белоруской Александрой Саснович.