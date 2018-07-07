7 июля 201816:55
Дьяченко покидает Уимблдон после поражения от Остапенко
На британских кортах в субботу, 7 июля, завершаются матчи третьего круга третьего в сезоне турнира теннисного "Большого шлема" – Уимблдона. Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла выйти в четвертый круг соревнований.
В третьем раунде россиянка проиграла латвийке Елене Остапенко. Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу представительницы Латвии, посеянной на турнире под 12-м номером. В следующем круге Остапенко встретится с победительницей матча между австралийкой Дарьей Гавриловой (26-й номер посева) и белоруской Александрой Саснович.
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