Толстой призвал ПА ОБСЕ не принимать решений, не имеющих отношения к реальности

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой предложил ассамблее не рассматривать на ежегодной сессии в Берлине проекты трех резолюций, имеющих отношение к России. Один из этих документов касается прав человека в Крыму, во втором содержится критика российской судебной системы, третий посвящен 10-летней годовщине событий в Южной Осетии.

Выступая на заседании Постоянного комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ в субботу, Толстой призвал отложить рассмотрение данных резолюций на более поздний срок. Вместо этого парламентарий предложил авторам документов приехать в Россию и "посмотреть на все своими глазами", чтобы "убедиться в реальном положении дел". Это необходимо, "чтобы не ставить ассамблею в ситуацию, когда мы принимаем решения, явно не имеющие отношения к реальности", приводит слова Толстого ТАСС.

Ежегодная летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ открывается в столице Германии в субботу, 7 июля. В центре внимания ее участников будут, в частности, проблемы борьбы с терроризмом, изменения климата, миграции и другие. Петр Толстой курирует в Госдуме вопросы международного сотрудничества.