В Великобритании определили уровень угрозы для жителей Эймсбери и Солсбери

Британская полиция определила пять мест, потенциально способных представлять опасность для людей в городах Солсбери и Эймсбери. Это, в частности, парк Королевы Елизаветы в Солсбери, где, как предполагается, могли найти отравленный предмет 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес.

Также в полицейском списке — общежитие для бездомных, в котором жила Стерджес. 30 июня ее и Роули нашли без сознания в доме в Эймсбери в десяти километрах от Солсбери.

По словам Пола Косфорда — главы правительственной службы Public Health England, ведающей охраной здоровья населения, — угроза для жителей Эймсбери и Солсбери, учитывая небольшое число пострадавших, сохраняется на низком уровне. По его словам, по мере получения дополнительной информации эта оценка будет при необходимости пересматриваться.

Местным жителям рекомендуют стирать свою одежду и мыть личные вещи, передает ТАСС. Им также советуют не брать в руки никаких посторонних предметов на улице. Скотленд-Ярд ранее выступил с утверждением, что Стерджес и Роули были отравлены тем же нервно-паралитическими веществом "Новичок", которым в марте были предположительно отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон пытался возложить ответственность за отравление Скрипалей на Москву.

В России в двух случаях отравления видят пока только два серьезных совпадения: Эймсбери и Солсбери находятся в непосредственной близости от британской военной секретной химической лаборатории Портон-Даун, где изучают и разрабатывают боевые отравляющие вещества и антидоты для них. От Эймсбери до Портон-Дауна около 11 километров, от Солсбери — 13.