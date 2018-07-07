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7 июля 201817:30

Ильнур Закарин: цель на "Тур де Франс" – попасть в пятерку

teamkatushaalpecin.com

Ведущий российский гонщик команды Мирового тура Katusha-Alpecin Ильнур Закарин рассказал о своих целях на стартующей в субботу, 7 июля, многодневной велогонке "Тур де Франс". По словам лидера российско-швейцарской "конюшни", он намерен побороться за место в Топ-5.

"Все остается, как я и говорил на предсезонном сборе, — цитирует Закарина РИА Новости. – В этом плане ничего не изменилось. Настрой такой же, как и был – готовлюсь бороться за место в Топ-5 на "Тур де Франс". Так что все идет, как и должно было".

По словам велосипедиста, он в последние годы не пропускал чемпионат России: "Я всегда стартовал и тут тоже хотел это сделать, но потом все же решили, что нужно быть в фокусе перед "Туром" в плане заключительного этапа подготовки и остального. Так что решил не ехать, да".

Говоря о дальнейших планах на сезон, Закарин подтвердил, что собирается стартовать и на испанской многодневке "Вуэльта", и на чемпионате мира. При этом он не опасается, что главные цели смещены на вторую часть сезона: "Как есть, так и есть. Мы планомерно готовились именно к этому моменту. В принципе, тем, как набирал форму по ходу предшествующих гонок, могу быть доволен".

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