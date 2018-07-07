Трамп раздал свой мобильный мировым лидерам

После вступления в должность американский лидер Дональд Трамп раздавал мировым главам свой личный номер телефона, из-за чего беседы приходилось восстанавливать по воспоминаниям Трампа.

Так, в апреле в Белом доме были удивлены, увидев опубликованное резюме беседы Трампа с канадским премьером Джастином Трюдо.

По протоколу переговоры такого рода планируются заранее. Проводится консультация с советником по национальной безопасности, после звонка беседа расшифровывается, отправляется ключевым советникам. По итогу готовится резюме.

Чиновники потребовали от Трампа поведения согласно протоколу, чтобы сгладить недостаточность его подготовки – американский президент редко читает информационный бюллетень с вопросами. Самую важную информацию ему складывают в красную папку, передает РИА Новости.