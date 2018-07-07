Европа и Китай нашли новую площадку для развития свободной торговли

В Софии прошел саммит "16+1" — это страны Центральной и Восточной Европы, а также Китай. Участники встречи сделали ставку на свободную торговлю в условиях торговой войны с США.

Ставка на реформы и открытость — именно в таком направлении должна развиваться китайская экономика. Сотрудничество в формате "16+1", по мнению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, идеально для укрепления взаимодействия в сфере высоких технологий, инвестиций и индустриального партнерства.

"Китай и 16 европейских государств должны отправить послание в поддержку свободной торговли. Мы должны призвать к свободной торговле, чтобы не допустить замедления темпов экономического развития. Китай уже сделал ряд шагов к открытию своего рынка и готов наращивать усилия по развитию взаимовыгодного торгового сотрудничества", — заявляет Ли Кэцян.

"Формат 16+1" делает ставку на прозрачность и сотрудничество. В саммите могут участвовать любые страны. Такая возможность для укрепления партнерства, по мнению Пекина, особенно важна в условиях, когда во всем мире то и дело вводятся ограничительные меры. Участники саммита готовы к сотрудничеству со всеми странами Европы.

"Мы приветствуем факт того, что Китай выступает за сильную и единую Европу, открывает новые возможности для сотрудничества в тот момент, когда мир трясет от торговых войн, санкций и эмбарго. Все участники саммита поддерживают продолжение работы в формате "16+1" и готовы его развивать во всех областях, представляющих взаимный интерес", — подчеркивает премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Саммит открылся сразу после объявления торговой войны Вашингтоном. Решение президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары вступило в силу. По мнению президента, новые меры устранят дефицит США в двустороннем товарообороте с Китаем. По подсчетам Вашингтона, он достиг 500 миллиардов долларов в год. В Пекине долго не думали и на выпад Вашингтона ответили контрмерами. Убыток Вашингтона, по мнению экспертов, может быть очень внушителен. Точных прогнозов аналитики сейчас не дают. Тем временем Пекин ищет основные "болевые" точки американцев. Удар планируется нанести по аграрной продукции. В таком случае, пригрозил Трамп, Китай ждет очередное повышение пошлин. Но чем может закончиться эта игра в "зеркальные" меры, прогнозировать сложно. Эксперты не исключают вероятности эскалации торговой войны между странами.

Между тем, помимо экономических потерь, Вашингтону могут грозить еще и имиджевые. Ведь большая часть избирателей Трампа – рабочий класс. В их числе и те самые аграрии, которые заинтересованы в продаже своей продукции в тот же Китай.