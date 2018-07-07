МИД КНДР рассказал о доверии к Трампу

Корея ценит свое доверие, которое испытывает к президенту Трампу, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Мы пока еще ценим доверие, которое у нас есть к президенту Дональду Трампу", — говорится в сообщении министерства иностранных дел Кореи, опубликованном в субботу.

Госсекретарь США Майкл Помпео в течение двух дней вел в Пхеньяне переговоры с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. Главной темой встреч стала денуклеаризация Корейского полуострова.

Трамп передал для лидера КНДР Ким Чен Ына два подарка, включая диск британского певца Элтона Джона с песней Rocket Man ("Человек-ракета"). В ответ через Помпео от корейского лидера было передано письмо американскому президенту.

По итогам визита Помпео выразил уверенность в том, что сторонам удалось достичь прогресса по всем обсуждаемым пунктам.

Однако северокорейская сторона осталась недовольной позицией США на этих переговорах.

Напомним, США в одностороннем порядке настаивали на полной денуклеаризации КНДР.

После Кореи Помпео направился в Японию. В воскресенье в Токио должны состояться трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва.