В Брюсселе завершился митинг антиглобалистов

Завершился брюссельский марш протеста против НАТО и милитаризации в Европе. Пока нет данных, сколько человек участвовали в акции.

Однако колонна растянулась на несколько километров. Участники организованно промаршировали с транспарантами, говорящими нет войне, выкрикивая лозунги.

Полиция не зафиксировала правонарушений, передает РИА Новости.