Уимблдон. Куэрри проиграл, Федерер и Надаль выиграли

На турнире теннисного "Большого шлема" в английском Уимблдоне в мужской части состязаний больших сенсаций не произошло, если не считать поражения 11-й ракетки состязаний американца Сэма Куэрри. Лидеры рейтинга Роджер Федерер и Рафаэль Надаль свои поединки выиграли.

Куэрри играл с "несеяным" французом Гаэлем Монфисом, который ранее не отличался высокими показателями на быстром покрытии. Тем не менее, он выиграл у американца в четырех партиях – 5:7, 6:4, 6:4, 6:2.

Первый номер "посева" швейцарец Федерер был сильнее Яна-Леннарта Штруффа из Германии – 6:3, 7:5, 6:2. Вторая ракетка Уимблдона испанец Надаль обыграл австралийца Алекса де Минаура – 6:1, 6:2, 6:4. Пятый номер "посева" аргентинец Хуан-Мартин дель Потро был сильнее француза Бенуа Пэра – 6:4, 7:6, 6:3.