Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций

В пригороде французского Лилля Вильнев-д'Аске продолжается "Финал шести" Лиги наций по волейболу среди мужских сборных. Российская команда пробилась в финал турнира, который пришел на смену Гран-при.

В полуфинале сборная России не оставила ни единого шанса команде Бразилии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян. Бразильцы ни в одном из сетов не смогли набрать 20 или более очков (25:17, 25:18 и 25:14). Самым результативным волейболистом матча стал диагональный сборной России Максим Михайлов, набравший 11 очков.

В финале турнира сборная России 8 июля встретится с хозяевами турнира из Франции. Те в свою очередь в пяти сетах обыграли команду США – 3:2 (25:18, 25:17, 23:25, 24:26, 15:13).