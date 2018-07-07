Тема:

Конфликт в Сирии 15 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
7 июля 201819:56

Боевики ИГ задержаны на юге Сирии

Девять боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) задержаны в зоне предотвращения конфликтов на юге Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление коалиции во главе с США.

"Группа "Магавир ас-Саура", сотрудничающая с Совместной объединенной оперативной группой (CJTF-OIR) в Сирии, задержала девять боевиков ИГ, которые пересекали 55-километровую зону деконфликтации в южной Сирии", — говорится в заявлении коалиции​​​.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ, при этом в Сирии американские военные находятся без разрешения официальных властей страны.

 

Ранее сообщалось, что сирийские боевики сдают правительственным войскам свое вооружение. Так, в пятницу, 6 июня, в зоне деэскалации прошли переговоры офицеров российского центра по примирению сторон с лидерами вооруженных формирований. В результате боевики согласились передать тяжелое вооружение и присоединиться к процессу примирения.

Ранее по теме

Сейчас

18:50

Сборная Англии выиграла четвертьфинал у команды Швеции

18:44

В Италии загорелась знаменитая киностудия

17:26

В Брюсселе антиглобалисты протестуют против Трампа и НАТО

14:05

Задержан кемеровский пожарный, тушивший "Зимнюю вишню"

13:38

3 миллиона японцев эвакуируются из-за дождей

12:36

Минздрав поделился рецептом долголетия

11:33

В столице Сомали – стрельба и взрывы

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Акинфеев, Головин, Дзюба и Черышев выйдут в основе сборной

Акинфеев, Головин, Дзюба и Черышев выйдут в основе сборной

10 минут назад

Трансляции

20:35

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Россия - Хорватия

10 июля

20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Франция - Бельгия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 10 июля

11 июля

20:50

Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Все трансляции
КНДР назвала требования США односторонними и грабительскими

КНДР назвала требования США односторонними и грабительскими

1 час назад
В Великобритании определили уровень угрозы для жителей Эймсбери и Солсбери

В Великобритании определили уровень угрозы для жителей Эймсбери и Солсбери

3 часа назад
В США полицейские убили бывшего баскетболиста "Химок"

В США полицейские убили бывшего баскетболиста "Химок"

3 часа назад
Футболисты Англии в третий раз в истории в полуфинале чемпионата мира

Футболисты Англии в третий раз в истории в полуфинале чемпионата мира

1 час назад
Вести.Ru дают возможность выбрать комментатора матча Россия – Хорватия

Вести.Ru дают возможность выбрать комментатора матча Россия – Хорватия

4 часа назад
Футбольной сборной России пообещали за победу грузовик колбасы

Футбольной сборной России пообещали за победу грузовик колбасы

16 минут назад
Полиция задержала подозреваемого в ограблении британского журналиста

Полиция задержала подозреваемого в ограблении британского журналиста

1 час назад
Трамп раздал свой мобильный мировым лидерам

Трамп раздал свой мобильный мировым лидерам

3 часа назад
Илон Маск предложил несколько вариантов спасения детей из тайской пещеры

Илон Маск предложил несколько вариантов спасения детей из тайской пещеры

7 часов назад
Хорватские болельщики спалили остров в Адриатике

Хорватские болельщики спалили остров в Адриатике

6 часов назад
На Украине нечем обеззараживать питьевую воду

На Украине нечем обеззараживать питьевую воду

5 часов назад
Пожар на киностудии, основанной Муссолини, повредил несколько павильонов

Пожар на киностудии, основанной Муссолини, повредил несколько павильонов

57 минут назад
Правительство Японии создало штаб по помощи пострадавшим от землетрясения

Правительство Японии создало штаб по помощи пострадавшим от землетрясения

5 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет оба полуфинала чемпионата мира в прямом эфире

Телеканал "Россия 1" покажет оба полуфинала чемпионата мира в прямом эфире

03.07.2018 10:33
Уимблдон. Куэрри проиграл, Федерер и Надаль выиграли

Уимблдон. Куэрри проиграл, Федерер и Надаль выиграли

55 минут назад
В Брюсселе завершился митинг антиглобалистов

В Брюсселе завершился митинг антиглобалистов

1 час назад
Первая ракетка мира Симона Халеп покидает Уимблдон

Первая ракетка мира Симона Халеп покидает Уимблдон

1 час назад
Европа и Китай нашли новую площадку для развития свободной торговли

Европа и Китай нашли новую площадку для развития свободной торговли

2 часа назад
В Казани срочно рисуют граффити с Модричем, чтобы принести удачу сборной России

В Казани срочно рисуют граффити с Модричем, чтобы принести удачу сборной России

3 часа назад
Нападение в Сомали: боевики ликвидированы, 10 погибших

Нападение в Сомали: боевики ликвидированы, 10 погибших

4 часа назад
Пожарного, тушившего "Зимнюю вишню", обвиняют в халатности

Пожарного, тушившего "Зимнюю вишню", обвиняют в халатности

4 часа назад
Президент Хорватии летела на матч с Россией вместе с простыми фанатами

Президент Хорватии летела на матч с Россией вместе с простыми фанатами

4 часа назад
Популярность Крыма у украинцев выросла на 38%

Популярность Крыма у украинцев выросла на 38%

5 часов назад
Мать втыкала в младенца иголки, пытаясь вернуть мужа

Мать втыкала в младенца иголки, пытаясь вернуть мужа

6 часов назад
Сенцов: на 51-й день голодовки я чувствую себя нормально

Сенцов: на 51-й день голодовки я чувствую себя нормально

6 часов назад
Александр Овечкин представил Кубок Стэнли в фан-зоне чемпионата мира

Александр Овечкин представил Кубок Стэнли в фан-зоне чемпионата мира

6 часов назад
Девушка пострадала, упав в костер во время праздника Ивана Купалы в Белоруссии. Видео

Девушка пострадала, упав в костер во время праздника Ивана Купалы в Белоруссии. Видео

6 часов назад
Три миллиона японцев эвакуируют из-за дождей

Три миллиона японцев эвакуируют из-за дождей

6 часов назад
Рост акций Facebook поднял Цукерберга на третье место в списке самых богатых

Рост акций Facebook поднял Цукерберга на третье место в списке самых богатых

6 часов назад
Сына задержали за убийство отца на пробежке

Сына задержали за убийство отца на пробежке

6 часов назад
Сбербанк показал "Вестям в субботу" свой самый секретный объект

Сбербанк показал "Вестям в субботу" свой самый секретный объект

6 часов назад
Машина кубарем вылетела с дороги после наезда на канализационный люк. Видео

Машина кубарем вылетела с дороги после наезда на канализационный люк. Видео

7 часов назад
Минздрав поделился рецептом долголетия

Минздрав поделился рецептом долголетия

7 часов назад
Меркель высказалась за разумные отношения НАТО с Россией

Меркель высказалась за разумные отношения НАТО с Россией

7 часов назад
Дмитрий Медведев примет участие в инаугурации Эрдогана

Дмитрий Медведев примет участие в инаугурации Эрдогана

7 часов назад
Женщина-пешеход погибла под колесами BMW в Красноярске. Видео

Женщина-пешеход погибла под колесами BMW в Красноярске. Видео

7 часов назад
Коротченко: Трамп подарил "индейцу" Порошенко неисправные противотанковые "бусы"

Коротченко: Трамп подарил "индейцу" Порошенко неисправные противотанковые "бусы"

7 часов назад
Американские конгрессмены в Москве: одноразовые смартфоны и сосредоточенные лица

Американские конгрессмены в Москве: одноразовые смартфоны и сосредоточенные лица

7 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 7 июля 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 7 июля 2018 года

8 часов назад
В Дагестане задержали экс-министра здравоохранения

В Дагестане задержали экс-министра здравоохранения

8 часов назад
Уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье повышен до желтого уровня

Уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье повышен до желтого уровня

8 часов назад
Страшная авария, унесшая жизни девяти человек на Кубани, попала на видео

Страшная авария, унесшая жизни девяти человек на Кубани, попала на видео

8 часов назад
6 правил разумного пользования финансовыми услугами

6 правил разумного пользования финансовыми услугами

9 часов назад
Лидеры боевиков в сирийской провинции Деръа согласились прекратить огонь

Лидеры боевиков в сирийской провинции Деръа согласились прекратить огонь

9 часов назад
Что нужно знать об аренде в современных доходных домах

Что нужно знать об аренде в современных доходных домах

10 часов назад
Спасатели вывели туристов, застрявших в ущелье в Карачаево-Черкесии

Спасатели вывели туристов, застрявших в ущелье в Карачаево-Черкесии

10 часов назад
Посчитали-прослезились: вся правда о ремонте Bentley запчастями от "Фольксвагена"

Посчитали-прослезились: вся правда о ремонте Bentley запчастями от "Фольксвагена"

22 часа назад
Эксперты выяснили, какие машины дешевеют быстрее всего

Эксперты выяснили, какие машины дешевеют быстрее всего

06.07.2018 14:03
"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

04.07.2018 17:30
Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

28.06.2018 13:20
Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

06.07.2018 14:13
Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

05.07.2018 18:15
Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

04.07.2018 16:33