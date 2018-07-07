Бортпроводницы приняли роды у пассажирки авиарейса Ош-Екатеринбург

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из киргизского города Ош в Екатеринбург, был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за того, что у одной из пассажирок прямо на борту начались роды.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора международного аэропорта Оша Таланта Ысакова, инцидент произошел минувшей ночью. По его словам, самолет вылетел по расписанию, но через некоторое время запросил посадку. Экипаж объяснил, что прямо в полете у молодой женщины начались схватки. Роды у нее принимали бортпроводницы.

Лайнер вернулся в Ош, роженицу и ребенка передали врачам скорой помощи, после чего самолет улетел по намеченному маршруту. В субботу днем сотрудники аэропорта навестили женщину, они рассказали, что молодая мама и младенец чувствуют себя хорошо.