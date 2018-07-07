Умер Лукьяненко - автор "Акта провозглашения независимости Украины"

Украинский писатель и бывший советский диссидент, правозащитник и бывший народный депутат Украины Левко Лукьяненко, автор "Акта провозглашения независимости Украины", умер в больнице.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Гройсман добавил, что Лукьяненко был настоящим героем Украины.