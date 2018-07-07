Слуцкий: Россия готова внести поправки в "закон Димы Яковлева"

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что межпарламентский диалог возобновляется. Такой вывод политик сделал по итогам встречи с американской делегацией на полях ПА ОБСЕ в Берлине.

Кроме того, по словам Слуцкого, американские конгрессмены примут участие в московской конференции по разоружению 24 июля.

Также политик по итогам встречи сообщил, что Россия готова к поправкам в "закон Димы Яковлева". Условие – создание в США контрольного органа в сфере опеки детей. Пока нет контролирующего органа, говорить не о чем, подчеркнул Слуцкий, передает РИА Новости.

Перед этим группа американских конгрессменов посетила Россию 30 июня перед встречей российского и американского лидеров в Хельсинки 16 июля. Это первый визит делегации американских парламентариев в Россию с 2013 года. Делегация встретилась с коллегами из Государственной Думы и Совета Федерации, а также была принята главой МИД РФ Сергеем Лавровым.