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Футбол-2018 7 минут назад

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7 июля 201821:08

Дмитрий Медведев пожелал российской футбольной сборной успеха

Валерий Шарифулин/ТАСС

Председатель правительства России Дмитрий Медведев встретился с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович в субботу вечером в Сочи, перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Премьер пожелал российской команде успеха, а хорватскому лидеру – комфортного пребывания в России. "По понятным причинам, не могу пожелать удачи вашей сборной, желаю успеха вашему пребыванию в РФ", – сказал Медведев, обращаясь к Грабар-Китарович.

"Рады, что футбол дает возможность для проведения встреч", — приводит слова главы российского кабинета министров РИА Новости.

Медведев и Грабар-Китарович вместе посмотрят матч, который пройдет на стадионе "Фишт".

Как сообщила ранее пресс-служба правительства РФ, в ходе встречи российского премьера с президентом Хорватии планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в самых разных областях.

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