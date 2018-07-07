Задержан второй подозреваемый в ограблении британского журналиста

Московские полицейские задержали второго подозреваемого в ограблении журналиста британской телерадиокорпорации BBC. В настоящее время злоумышленник находится в отделе полиции, с ним проводятся следственные действия, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк. Ранее в субботу был задержан еще один мужчина, причастный к этому преступлению.

По ее словам, в ходе следственных действий установлено, что двое подозреваемых занимались нелегальным извозом на личном автомобиле.

Как рассказала официальный представитель МВД, рано утром в пятницу, 6 июля, британский подданный сел к ним в машину в районе Театральной площади, задержанные же, воспользовавшись его бессознательным состоянием, ограбили британца.

В тот же день пострадавший обратился к врачам, которым рассказал, что около 3 часов ночи в пятницу он сел в такси, где ему предложили кофе. Выпив его, журналист потерял сознание, а проснувшись обнаружил, что у него украли личные вещи. По данным "Интерфакса", журналиста усыпили и обобрали на сумму около 1 тысячи фунтов. Возбуждено уголовное дело о краже.

Со своей стороны на BBC подтвердили, что с их сотрудником в Москве произошел инцидент, но он уже в порядке и продолжает работу.

Пострадавший британец является корреспондентом BBC, он приехал в Россию освещать чемпионат мира по футболу.