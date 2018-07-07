Хорватия - Россия - 1:1. Командам предстоит дополнительное время

В Сочи на стадионе "Фишт" продолжается четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу. Сборная России играет с футболистами Хорватии. По ходу второго тайма счет в игре не изменился – 1:1. И соперниками предстоит дополнительное время.

Начало второй половины игры осталось за хорватами. Тренер Станислав Черчесов метался по бровке, стремясь подсказать своим подопечным пути для предотвращения опасностей у наших ворот. Оборона россиян не допускала грубых промахов, но хорваты поддавливали.

К концу часа игры игра постепенно выровнялась, но не за счет активности россиян, а потому, что гости несколько сбросили обороты. Однако ровно на 60-й минуте у хорвата Перишича была 100-процентная голевая ситуация, но вратарю Акинфееву помогла штанга, от которой мяч отлетел в поле.

Тренерский штаб хорватов тут же заменил Перишича на Брозовича, а у россиян на поле вышел Федор Смолов, но не вместо Дзюбы, как ожидалось, а вместо автора первого гола Черышева. В два нападающих наша сборная на турнире давненько не играла.

Концовка второй половины игры осталась за сборной Хорватии, но до реальных угроз нашим воротам дело так и не дошло. Впрочем, и россияне никак не отметились в линии атаки, несмотря на присутствие там и уставшего Дзюбы, и более свежих Ерохина и Смолова. Вместо Дзюбы, к слову, за 10 минут до конца вышел Газинский, но и он остроты в игру не привнес.

Обе команды играли овертайм в 1/8 финала, и в очной встрече им тоже придется сыграть два дополнительных мини-тайма по 15 минут.